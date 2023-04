Už ne Spolu? Europoslanci ODS se chtějí pro další volby trhnout

„Nepodporuji, abychom šli do voleb v koalici Spolu, protože v Evropském parlamentu patříme do různých politických rodin a myslím, že i programově se v některých bodech dost lišíme. Voliče by to zmátlo, nevěděli by, pro jaký program hlasují,“ řekl Novinkám europoslanec a člen předsednictva ODS Jan Zahradil.

„Dát na jednu kandidátku Alexandra Vondru (ODS) i Luďka Niedermayera (TOP 09) nedává žádnou logiku, když se podíváte na jejich hlasování třeba o dekarbonizacích nebo green dealu a podobně. Jsou úplně na opačných pólech od sebe,“ zdůraznil s tím, že ODS se většinou vyplatilo jít do eurovoleb samostatně. „Toho bych se držel,“ dodal.

Podobně mluví i jeho kolega z europarlamentu a místopředseda ODS Alexandr Vondra. „Jsem k tomu velmi rezervovaný,“ odpověděl na dotaz, zda je pro, aby se na volby zachovala koalice Spolu.

Hayato Okamura chce do europarlamentu. Lidovci by ale přišli o mandát ve Sněmovně i o peníze Domácí

„Jsme v jiných frakcích. Když byste srovnali, jak hlasuji já a kolega Niedermayer, tak uvidíte obrovský rozptyl. A do voleb se musí jít s nějakým alespoň společným názorem. Když se hádají seskupení ještě před volbami, tak to nikdy nevypadá dobře, to je stará zásada,“ zdůraznil.

Zástupci ODS jsou na půdě europarlamentu ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR), zatímco lidovci a TOP 09 patří do frakce Evropské lidové strany (EPP).

Europoslankyně ODS Veronika Vrecionová Novinkám řekla, že si dovede představit obě varianty. Záležet podle ní ale bude na tom, zda se stany dokáží shodnout na programu a na tom, aby zastávaly podobné pozice. „Aby pro voliče byla případná evropská kandidátka čitelná. Pokud takovýto kompromis nebude možné naleznout, je, myslím, vůči voličům férovější, abychom kandidovali samostatně,“ upozornila.

Volby do europarlamentu jsou v současné době nejbližší, které Českou republiku čekají. Uskuteční se příští rok na jaře. Všichni tři zástupci ODS se shodují, že s rozhodnutím, v jaké podobě do nich nakonec půjdou, nemá cenu spěchat. Stanovisko chtějí dát do léta.

„Zatím jsme o tom měli jednu debatu na předsednictvu, a tam žádná většinová podpora pro to, abychom šli jako Spolu do eurovoleb, nebyla,“ řekl redakci Zahradil.

Oslabí značka Spolu?

Zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se mají sejít příští týden, aby strategii na evropské volby probrali. Uvědomují si, že kdyby šly strany zvlášť, jejich zástupci budou mít větší možnost být na předních místech kandidátek. Těch by ale zároveň mohlo být hodně, což některým stranám nemusí hrát do karet.

Také řeší to, aby zbytečně neoslabili značku koalice Spolu. V té totiž zřejmě budou chtít minimálně v domácí politice pokračovat. „Oslabení značky je v podstatě jediný relevantní argument, který lze přidat na druhou stranu,“ uvažoval Zahradil.

„Doufám, že by to neoslabilo koalici Spolu. Kdo na to hledí tak, že volby slouží jako signál pro českou politiku, tak k tomu má trošku jiný postoj než ten, kdo to zkoumá přes práci v europarlamentu. Ale jde o jiný typ voleb než doma. Můj názor je, že do parlamentních voleb v koalici máme pokračovat, osvědčilo se to a nemám s tím žádný problém,“ přidal se i Vondra. Je však otázka, zda to strany dokáží vysvětlit svým voličům.

Farský: Pavlovi bych radil rád. Ve hře je i europarlament a post eurokomisaře Domácí

Ztrácíme identitu a neshodneme se na programu

Podobně jako ODS na to koukají například i zástupci TOP 09. „Na jednu stranu existuje značka Spolu, která je hodně úspěšná, na druhou stranu asi nejsem jediný, kdo si myslí, že některé strany pod značkou ztrácí identitu. Samozřejmě také vidím, s jakými rozdíly postupujeme v europarlamentu, čeští poslanci se tam chovají hodně heterogenně,“ komentoval pro Novinky europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

Podle něj jde o strategické rozhodnutí vedení strany, do kterého nechce příliš zasahovat. „Důležitá je i otázka postojové konzistence, protože kandidátka by se měla nějak prezentovat a jde o to, aby nabídka byla voličům dostatečně jasná,“ upozornil.

„Jestli jsou některé volby, ve kterých strany koalice Spolu spojuje méně témat, tak jsou to právě volby do Evropského parlamentu. Postoje našich stran tam jsou dost odlišné, zejména když mluvíme o TOP 09 a ODS. Myslím, že v tomto případě by to bylo velmi složité dát dohromady i na programové bázi,“ komentovala pro CNN Prima NEWS i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Strany chtějí tasit zvučná jména

Podobně mluvil v rozhovoru pro Novinky i první místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. „Za mě osobně je značka KDU-ČSL dobrá. Zda potom dopadnou nějaká další vyjednávání, to je samozřejmě věc jednání. Věřte, že hledáme řešení, které bude srozumitelné i pro naše voliče,“ uvedl s tím, že lidovci by do voleb mohli přivést silná a zvučná jména.

Na známá jména by mohly spoléhat i další strany. Mluví se například o tom, že by ve volbách mohl kandidovat i bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek nebo bývalá kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Ani jeden z nich to nevyloučil. Není ale jasné, zda by kandidovali za nějakou stávající stranu nebo založili novou.

Ve hře je ale i to, že by se ve volbách „trhla“ pouze ODS a lidovci a TOP 09 by na jedné kandidátce mohli zůstat. Také je možnost spojení s hnutím STAN nebo vznik jiné koalice.

Bartošek: Změna názvu KDU-ČSL je mi sympatická Domácí

Potenciál Spolu je škoda zahodit

Naopak společnou kandidátku Spolu preferuje například lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Jsem pro, abychom jednali, protože čtyři volby se nám podařilo prosadit naše kandidáty nebo vyhrát volby a myslím, že by byla škoda potenciál koalice Spolu zahodit. Všechny tři strany jsou demokratické, proevropské, některé jsou více racionalistické jako lidovci a ODS, některé jsou více prounijní, řekněme eurohujerské, ale dohromady to dává smysl. Můžou vytvořit poměrně silný celek,“ řekl Novinkám.

Nevyloučil ani to, že by strany po volbách mohly jít do stejné frakce, což podle zástupců ODS ale není příliš pravděpodobné. „Ale můžeme jít pak i každý do jiné frakce, to není důležité. Důležité je, abychom drželi program, se kterým jsme šli do voleb,“ uvedl.

Zároveň se prý ale nebojí, že by lidovci samostatně neměli šanci. „Lidovci měli v těchto volbách vždy alespoň dva europoslance. Cítíme podporu,“ dodal Zdechovský.