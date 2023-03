Hayato Okamura chce do europarlamentu. Lidovci by ale přišli o mandát ve Sněmovně i o peníze

„Po pečlivém a delším zvažování jsem se rozhodl, že budu kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu,“ potvrdil Novinkám Hayato Okamura.

„Chci podpořit lidoveckou skupinu, protože popravdě řečeno průzkumy kontinuálně v poslední době nevycházejí dobře, a to ani u evropských voleb, kde je také potřeba překročit pětiprocentní hranici na kandidátkách. Proto je důležité, aby na předních místech byli lidé, kteří jsou aspoň do určité míry celostátně známí. Ono jich zase není moc, tak jsem to zvážil, a proto do toho jdu,“ vysvětlil.

Druhý důvod je podle něj ten, že by v Evropském parlamentu mohl navázat na práci z Poslanecké sněmovny.

„Věnuji se hlavně tématu mezinárodní bezpečnosti, mezinárodní bezpečnostní situaci a politice. Jsem členem zahraničního výboru a také Stálé komise pro hybridní hrozby. Navíc vedu meziparlamentní skupinu Česká republika - Japonsko. Kdybych byl zvolen, tak bych v tomto tématu mohl plynule pokračovat, dávalo by to smysl,“ zdůraznil.

Ztráta mandátu i 900 tisíc

Lidovci mají v současné době ve Sněmově 23 zástupců. Pokud by Hayato Okamura v evropských volbách uspěl, z dolní komory by odešel a lidovci by tak přišli o mandát.

Ve sněmovních volbách totiž kandidovali v koalici Spolu s ODS a TOP 09, a podle výsledků voleb je v současné době na řadě jako náhradník Tomáš Dlouhý z TOP 09. Poslanecký klub strany by tak posílil ze 14 poslanců na 15, zatímco lidovci by se zúžili na 22 poslanců.

S tím souvisí i to, že by KDU-ČSL přišla o peníze, které získává za mandát poslance. „Straně za každého poslance přijde každý rok na účet 900 tisíc korun,“ potvrdil Novinkám mluvčí lidovců Simon Dytrych.

Podle Hayata Okamury by ale ztráta jeho mandátu ve Sněmovně straně neuškodila.

„Neberte to tak, já takhle nepřemýšlím. Je velmi vážná mezinárodní situace, a pokud by to byla boží vůle, že mám sloužit v této agendě mezinárodní bezpečnostní politice a v pěstování vztahů mezi demokraciemi třeba s Japonskem nebo Jižní Koreou, tak je to v pořádku. To není o penězích, ale o naší bezpečnosti,“ hájil se.

Zatím mi nikdo neřekl, že od toho mám upustit

„Za druhé by to bylo už méně než rok a půl před koncem volebního období, takže žádná tragédie by to nebyla. Normálně jsem o tom komunikoval ve vedení klubu i strany a zatím mi nikdo neřekl, že od toho mám upustit, takže z toho usuzuji, že je to v pořádku,“ dodal. Další sněmovní volby by měly být v roce 2025.

Zástupci lidoveckého poslaneckého klubu se k tématu vyjadřují zdrženlivěji.

„V tuto chvíli v KDU-ČSL probíhá představování jednotlivých zájemců o kandidátku. Ale proces je teprve na začátku, v květnu budeme mít nominační konferenci, kde se kandidátka bude sestavovat. Hayata považuji za kvalitního kandidáta, má velký potenciál i z hlediska jeho mezinárodních zkušeností. Ale uvažovat teď o tom, co bude pak, považuji za předčasné,“ řekl Novinkám místopředseda klubu Vít Kaňkovský.

Zatím tak není jasné, z jakého místa by Hayato Okamura kandidoval. „Chtěl bych být zhruba v první desítce,“ řekl Novinkám. O tom se rozhodne až v květnu. „Předpokládám, že na kandidátce opravdu bude, ale nemohu předjímat, na jakém bude místě. Je velmi pravděpodobné, že bude v první desítce,“ potvrdil i Kaňkovský.

„Dává smysl, že my, kteří jsme celostátně známí, budeme na předních místech. Ale beru to jako kolektivní věc, chci do toho jít s podporou týmu a rozhodně nechci jít tvrdě proti ostatním. Myslím, že už jsou rozhodnutí dva dosavadní europoslanci Míša Šojdrová a Tomáš Zdechovský, že půjdou znovu, takže se nechci pouštět do nějakého ošklivého osobního souboje,“ komentoval Okamura, který je bratrem šéfa SPD Tomia Okamury.

Zároveň řekl, že v tuto chvíli by bylo spíš „překvapením“, kdyby ve volbách uspěl. Například europoslanec Alexandr Vondra (ODS) se ale v roce 2019 dostal do europarlamentu z 15. místa na kandidátce.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou příští rok na jaře. Zatím není jasné ani to, zda lidovci půjdou do voleb sami nebo v koalici Spolu, případně v jiné. To chtějí vyřešit během dubna, nejpozději v květnu.