Nerudová nevyloučila kandidaturu do europarlamentu. Pavel by s ní rád konzultoval reformu důchodů

Neúspěšná prezidentská kandidátka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová v pátek nevyloučila případnou kandidaturu do Evropského parlamentu. Řekla to po setkání s prezidentem Petrem Pavlem, na němž se domluvili na další spolupráci. Prezident by prý s ní rád konzultoval aspekty důchodové reformy či daní.

Foto: Petr Hloušek, Právo Danuše Nerudová