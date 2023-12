Termín porodu pro zlost. Pod tlak se dostávají rodičky i lékaři

V poslední den v roce se každoročně podle dat Českého statistického úřadu narodí 200 až 300 dětí. Letos však radost z potomka některým rodičům zkalí zlost, že jim jen o pár hodin či minut uniklo zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. To totiž vláda protlačila pouze pro rodiče dětí narozených po půlnoci na Nový rok.

„Ženy, které počítají každou korunu, se dostanou kvůli porodu na konci roku do tlaku a stresu. Myslím, že budou naštvané. Na systém, možná i na sebe nebo na přírodu. Vyvolá to zlost, že těsně přišly o peníze, které by jinak mohly mít,“ řekl Novinkám a Právu psycholog Jan Kulhánek.

Takové pocity podle něj provázejí většinu změn, které jsou spojené s jasnou, ostrou hranicí či limitem.

Horší je podle Kulhánka riziko, že se zlost může promítnout i do tlaku rodiček na lékaře, aby zfalšovali čas porodu. A to zejména u těch matek, kterým unikne 50 tisíc jen o minuty.

„Dovedu si představit, že k tomuto dojde. Protože lidé, když mají pocit, že jsou v úzkých, tak zkoušejí různé cesty, jak se z toho dostat. Přál bych lékařům, aby byli co nejméně vystavováni takovým tlakům. Maminky by si měly uvědomit, že za to nikdo nemůže, že jsou v této situaci, a že mohou způsobit doktorům problémy, pokud by cokoliv v dokumentaci měnili,“ dodal Kulhánek.

Nevěří, že by situace vygradovala v to, že by se ženy snažily porod oddálit. Podle sociologa a poradce ministerstva práce Filipa Pertolda však i to může v nízkopříjmových sociálních skupinách nastat.

„To, že koalice zvýšila rodičovský příspěvek tím způsobem, jakým to udělala, považuji za svoji největší osobní prohru. Argumentů pro jiné, postupné, navyšování bylo hodně – a pro mě nepochopitelně se zvolila tato pro nově narozené děti od 1. ledna,“ komentoval to Pertold na Facebooku.

Porodnice jsou v klidu

Loni se podle dat Českého statistického úřadu narodilo v Česku na Silvestra 207 dětí, o rok dříve 274. V týdnu od Štědrého dne do 31. ledna loňského roku přišlo na svět 1799 dětí.

V pražské nemocnici U Apolináře se denně rodí okolo 10 dětí, podobné to bude zřejmě i poslední den v roce. „Změna výše rodičovského příspěvku nemá na průběh porodů v porodnici U Apolináře žádný vliv,“ poznamenal vedoucí perinatologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Michael Koucký.

Podobně se k věci staví i FN Motol. „Žádný nápor rodiček, které by kvůli zvýšení rodičovského příspěvku chtěly odložit porod až na období po Novém roce, neočekáváme,“ uvedla mluvčí Miroslava Mikasová.

Zvýšení rodičovské o 50 tisíc od Nového roku provázely na vládě měsíční dohady. Padaly návrhy, aby si o 30 tisíc korun polepšili rodiče dětí narozených od poloviny letošního roku, ty však spadly pod stůl.

Kromě zvýšení se rodičům nově narozených dětí zkrátí maximální doba čerpání příspěvku, a to ze čtyř na tři roky. Nadále platí možnost vyčerpat příspěvek rychleji; nejkratší doba čerpání zůstává jeden rok. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku.

Rodičovský příspěvek se naposledy zvedl v roce 2020 o 80 tisíc korun na 300 tisíc.