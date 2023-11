Poporodní deprese může skončit i smrtí

„Ostatní matky mi říkaly, že je to normální, že splíny má po porodu každá. Říkala jsem si, jak je to možné, všechny to zvládly a jenom já ne. Najednou jsem si neuměla představit, že bych mohla žít dál,“ vyprávěla Klára.

„Když mi lékař sdělil diagnózu, strašně jsem brečela, ale vlastně se mi ulevilo. Pochopila jsem, že to, co se mi děje, není normální, a že mi někdo pomůže,“ řekla. Kláru postihl vážný průběh poporodní deprese, která se týká zhruba pětiny žen a nastoupí zpravidla krátce po porodu, v některých případech se může ale projevit i později.

„Dolehlo na mě časté konstatování mojí mámy, jak to bude těžké, že jsme se v mém věku zbláznili, že to bude náročné finančně, že mi dvě děti nikdo nepohlídá. Místo toho, abych si užívala miminka, představovala jsem si, jaké by to bylo prostě nebýt,“ svěřila se se svou zkušeností s poporodní úzkostí jedna z žen.