Od šití porodních poranění ke kabelkám. Gynekoložka odpovídá na všechno, co jste o porodu chtěli vědět

Porodní plány prý některé nastávající maminky stahují z internetu. Doktoři a porodníci pak stojí před nelehkým úkolem, a to projít s těhotnou jedno přání po druhém a vysvětlit, co přesně to znamená a jaká rizika, výhody a nevýhody dané přání přináší.

Co se týče porodní asistence, nejnovější trend je vytvoření porodních center přímo v nemocnicích. Jedná se o koncept, který slučuje co nejvíce možného z domácích porodů spolu s nejlepší péčí blízkých doktorů. Ideální a bezproblémový porod se tam obejde bez zásahu doktora, stačí být v dobrých rukách porodní asistentky.

„Není to vždy nutné. Určitě záleží na tom, proč se právě ten první císařský řez dělá. Když je to třeba v průběhu porodu a hlavička miminka tam nějak špatně naléhá na pánev, nebo je třeba samo miminko koncem pánevním (to je taková klasika), tak není důvod, proč to nezkusit podruhé přirozenou cestou. Samozřejmě to nejde vždycky, jsou tam případy, kdy se určitě doporučí druhý císařský řez,“ vysvětluje gynekoložka v rozhovoru.