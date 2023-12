Spolu je spolu „na věčné časy“

V posledním zveřejněném průzkumu STEM by ODS s 11,6 procenta předběhla i SPD s 12 procenty. TOP 09 by získala přesně 5 procent a lidovci by skončili pod čarou s 3,5 procenta. ANO by podle STEM získalo přes 33 procent voličů. Podobně hovoří i další agentury.