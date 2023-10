Koalice Spolu půjde nakonec do eurovoleb společně

„Je to právě tři roky, kdy jsme oznámili vznik koalice Spolu. Krátce nato jsme se na tomto místě, v Truhlárně (prostor v pražském Karlíně – pozn. red.), sešli a podepsali koaliční smlouvu. Rok poté jsme vyhráli parlamentní volby. Dnes jsme tu znovu spolu a chceme vám oznámit, že se ODS, TOP 09 a KDU-ČSL dohodly na tom, že společně půjdou i do evropských voleb v příštím roce,“ oznámil v pátek v podvečer šéf ODS Petr Fiala.

„Znovu do toho jdeme spolu, protože poslední tři roky ukázaly, že to má pro českou republiku a občany smysl,“ dodal.

I podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové poslední dva roky ukázaly, že Spolu má potenciál, a řekla, že spojení stran nebylo účelové jen kvůli jedněm volbám, jak v minulosti opakovaně zaznívalo především od předsedy ANO Andreje Babiše.

„Výsledky koalice Spolu v posledních dvou letech ukazují, jaký potenciál má spojení demokratických, středopravicových stran. Nikdy to nebylo spojení na jedny volby. Od vzniku vlády se mnohokrát ukázalo, že jestli něco vede k úspěšnému řešení problémů a výzev, pak je to vzájemná spolupráce a schopnost najít konsenzus,“ řekla Pekarová Adamová.

Koalici s odkazem na některé rozdílné názory, například na Green deal, přirovnala k heslu EU „jednota v rozmanitosti“.

„Budu velmi rád, když se nám na jaře příštího roku podaří to, co se nám podařilo dvakrát, kdy koalice Spolu přes mnohé otazníky dokázala získat důvěru občanů tím, jaké nabízí řešení a odpovědi na otázky, které společnost trápí,“ vyjádřil se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Vondra: Pevně za tím rozhodnutím stojím

Společná kandidátka Spolu není podle Fialy uzavřena, za „superlídra“ však označil současného europoslance ODS Alexandra Vondru. Lze předpokládat, že na nejvyšších příčkách budou i další europoslanci – jako Veronika Vrecionová (ODS), Luděk Niedermayer (TOP 09) a člen KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Ti všichni se ohlášení koalice zúčastnili.

Okamura vyzval Babiše ke spolupráci: Zahoďme osobní antipatie

„Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme jako Spolu. Pevně za tím rozhodnutím stojím a vážím si nabídky, abych vedl kandidátku. Toto rozhodnutí mi usnadnily dvě věci. Shoda na pořadí kandidátky a shoda na základním programovém desateru, za kterým si s veškerou vahou, silou a autoritou umím stát. V těchto volbách můžeme vyhrát, nebude to jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to můžeme zvládnout,“ prohlásil Vondra.

„Myslíme na všechny důležité oblasti,“ řekl šéf ODS Petr Fiala Koalice k programovému desateru. Jmenoval například vnitřní bezpečnost, energetickou nezávislost či sociálně a kulturně rozmanitou Evropu. „Nevyhýbáme se ani palčivým tématům, jako je problematika ochrany, obnovy přírody, biodiverzity nebo budoucnost evropské integrace,“ přiblížil premiér.

Podle Vondry budou pravděpodobně hlavními tématy nadcházejících eurovoleb migrační politika a bezpečnost či Green deal.

Jiné frakce i názory

O tom, zda strany nakonec půjdou společně, se dlouho spekulovalo. Lidovci a TOP 09 totiž patří v europarlamentu do frakce Evropské lidové strany (EPP), zatímco členové ODS jsou ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Vondra neočekává, že by případně došlo ke sloučení pod jednu frakci. Je to prý ale „suverénní rozhodnutí jednotlivých stran“.

„Českou republiku čekají volby do europarlamentu, které podle všeho budou jiné než ty předcházející. Populistické a extremistické strany dávají jasně najevo, že tentokrát chtějí maximálně využít všech svých možností a budou se snažit, co nejvíce získat. Po zkušenostech, co s nimi máme, je jasné, že nás nečeká úplně hezké období. Bude to pravděpodobně doba lží, strašení a nepravd. Chceme se tomu postavit, takže jsme se rozhodli překonat názorové rozdíly v jednotlivostech,“ vysvětlil důvody pokračování koalice Spolu i v eurovolbách Fiala.

„Snažíme se sdružit všechny, kterým záleží na demokratických hodnotách a na myšlence svobodné, prosperující a nezávislé Evropy,“ dodal.

Proti společné kandidátce byli především zástupci ODS v čele s Vondrou a Veronikou Vrecionovou. Upozorňovali na odlišné frakce, ale i názory. Strany se neshodnou například na Green dealu, klimatických otázkách nebo zavedení eura.

„Jsme v jiných frakcích. Když byste srovnali, jak hlasuji já a kolega Niedermayer (europoslanec Luděk Niedermayer, TOP 09), tak uvidíte obrovský rozptyl. A do voleb se musí jít s aspoň nějakým společným názorem. Když se hádají seskupení ještě před volbami, tak to nikdy nevypadá dobře, to je stará zásada,“ zdůrazňoval například v dubnu Novinkám Vondra.

Premiér Fiala i šéfové dalších stran ale měli tlačit na to, aby se na společné kandidátce nakonec dohodli. Obávali se toho, že značka Spolu oslabí. Také si uvědomovali, že pokud půjdou společně, mají větší šanci uspět proti Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO.

Evropské volby se konají příští rok v červnu. Státy Evropské unie volí celkem 720 křesel, Česko 21 z nich.