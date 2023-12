Kalouskova jízda pokračuje, má nominaci od pražské TOP 09

Na společné kandidatuře koalice Spolu do evropských voleb se na podzim dohodly vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Kandidátka se teprve skládá, strany zatím určily, že lídrem bude europoslanec ODS Alexandr Vondra.

„Myslím si, že by to udělalo větší škodu než užitek,“ uvedl již dříve pro server Lidovky lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský s poukazem na to, že Kalousek v poslední době nešetří veřejnou kritikou na adresu několika koaličních ministrů a ekonomických kroků kabinetu.