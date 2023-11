Očima Saši Mitrofanova: Oříšek ODS

Na Staromák tak nechali přivézt nejnovější vozy Ferrari, předsedu hnutí Jiřího Dienstbiera posadili do jednoho z nich, patrně jako symbol blahobytu, který vbrzku zasáhne všechny, a téhož Dienstbiera nechali ve volebním klipu shlížet na Prahu a říkat: „Jdeme správnou cestou!“ Následoval volební propad OH.

Když dnes vidím ODS coby stranu, která má premiéra, a premiérovy výhradně bodré a optimistické výstupy, vybavuje se mi tehdejší OH. ODS je ale v horší situaci. Teď je v kleštích. Z jedné strany tlačí jeduplný Andrej Babiš a jeho Timurova parta plus okamurovci a další blátíčko české politiky. Tato skvadra a různí nespokojení občané, kteří vše hází na Fialu a už zapomněli na premiéry předchozí, dnes 27. listopadu podpoří protivládní stávku odborů.

Z druhé strany, a to už je vážnější varování, sílí tlak voličů samotné ODS, anebo SPOLU, do níž patřila a patří. Příčiny nespokojenosti jsou v tomto segmentu voličů zásadně jiné než u podporovatelů Babiše a Okamury. Příčí se jim, že Petr Fiala nesplnil hlavní úkol, kvůli němuž mu dali hlas. Když to zestručním, zní problém, který odrazuje příznivce od ODS, shodou okolností navlas stejně jako jméno a příjmení ministra spravedlnosti.