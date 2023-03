Sněmovna odmítla diskutovat o zmrazení platů politiků

„Platy ústavních činitelů se utrhly z řetězu. Takové platy neberou ani manažeři. V dnešní době jsou takto valorizované platy prostě neobhajitelné. Vláda nechce dát důchodcům 7 tisíc korun a já za sedm měsíců budu mít navýšení 96 tisíc, které posílám samoživitelkám. Považuji to za skandální,“ řekl na plénu předseda ANO a předkladatel návrhu Andrej Babiš.

„Od ledna 2023 ústavním činitelům vzrostly platy o 12,7 procenta, tedy řadoví poslanci a senátoři dostávají o 11 600 korun více než doposud, já jsem si to spočítal na 13 684. Takže ten základ bude 102 400 hrubého. Základní plat pobírá jen menšina a většina má nějakou funkci, což znamená příplatky. K platu je potřeba přičíst také víceúčelové náhrady,“ dodal Babiš.

O zmrazení platů politiků do budoucna usiloval Babiš už po volbách do Poslanecké sněmovny v listopadu 2021. Plánoval zmrazit platovou základnu od roku 2022 do konce roku 2026. Krátce před těmito volbami návrh na dočasné pozastavení růstu platů politiků prosadila tehdejší vláda složená z ANO a ČSSD, předloha však následně narazila v Senátu.