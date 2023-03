Senátoři nakonec kývli na spornou novelu k valorizaci důchodů

Novelu nakonec prohlasovali zástupci vlání koalice, a to hlavně z klubů ODS a TOP 09, Starostů a KDU-ČSL. Pro hlasovalo 48 senátorů, proti 12. Novelu nepodpořili zástupci klubu ANO a ČSSD i většina šestičlenného klubu SEN 21 a Piráti.

„Já jsem přišel do Senátu jako právník a jedním z mých hlavních úkolů bylo dbát na čistotu zákonů. Bylo by pro mě ostudné hlasovat pro novelu, kterou by pak případně zrušil Ústavní soud,“ řekl předseda frakce Václav Láska.