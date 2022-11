Školy bez peněz. Odměny leckde až po Vánocích

Ředitelka jedné z pražských škol svým zaměstnancům minulý týden napsala: „Odhaduji, že bychom měli být schopni vyplatit listopadové i prosincové mzdy v předpokládané výši, ale rozhodně nebudeme mít prostředky na odměny. Ty budeme moct snad vyplatit s lednovými výplatami.“

Znepokojená škola tím upozornila na dopis ministerstva školství, podle něhož resort nemá dost prostředků kvůli vetu prezidenta Miloše Zemana z 2. listopadu k novele zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Součástí novely jsou i peníze na zvýšení tarifů pro nepedagogické pracovníky platné od 1. září.

Na jejich pokrytí ale ředitelé nouzově spotřebovávají prostředky z jiných kapitol svých rozpočtů.

V úterý vládní pětikoalice ve Sněmovně Zemanovo veto přehlasovala, s čímž se ostatně počítalo. Nicméně i tak výplata peněz z ministerstva přes krajské úřady do škol nabere další zpoždění.

Situací se zabývaly také školské odbory. „Jednali jsme o tom i na školské tripartitě. Máme informace, že by do škol už měly ty peníze proudit. Pan prezident otálel s podepsáním rozpočtu. Problém je, že už přicházejí výplaty za říjen, a jde o to, aby to vše školy stihly ufinancovat,“ řekla v pondělí Právu místopředsedkyně svazu pracovníků ve školství Markéta Seidlová.

„Rozhodně to není fér vůči školství. Když peníze na školách nebudou mít včas, tak na tom budou špatně nejen učitelé, ale i školníci, kuchařky, hospodářky či uklízečky,“ dodala.

Velké školy si mohly našetřit

Ministerstvo školství problémy přiznalo v dopise školám v minulých dnech. Napsalo, že „nemá dostatek finančních prostředků na období měsíců listopad a prosinec 2022, a tedy není možné odeslat krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy potřebné prostředky v jedné platbě na celé toto období pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí“.

Jak ministerstvo v dopise školám upozornilo, podle novely rozpočtu má získat i „prostředky na ,nové výkony‘ zejména v pedagogické práci ve školách a na výdaje související se vzděláváním ukrajinských dětí, žáků a studentů“.

V časové tísni proto ministerstvo rozhodlo o rozdělení prostředků na listopad a prosinec na dvě části tak, aby měly školy včas k dispozici dost peněz aspoň za listopad.

Velké školy problém s financemi mít nemusejí, byť se hned od začátku roku také potýkaly s finančními problémy.

„My máme něco našetřeno, nicméně ten problém chápu. Spoustu peněz nám sebraly nemocenské. V lednu až dubnu jsme měli vysokou nemocnost a úderem dubna už jsme měli peníze ze dvou třetin vyčerpané. I přesto jsme to ustáli a věřím, že to ustojíme. Ten problém by mohl být zejména u mateřských škol, které jsou samostatně a nejsou pod základní školou,“ řekla Právu ředitelka ZŠ a MŠ Tyršova v Praze 5 Soňa Přibylová Hasenkopfová.

Že se spousta peněz vyčerpala právě na nemocenské, potvrdil i prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel ZŠ v Pečkách Luboš Zajíc. Podle něj se peníze na nemocenskou vyčerpaly z kapitoly ostatních neinvestičních výdajů a nyní se tam musely „zpátky převést zejména z prostředků určených na odměny“, jak v pondělí řekl Právu. „Menší školy budou mít problémy,“ dodal.

V jedné z mateřských škol v Berouně ještě doufají, že si­tuace nebude před Vánocemi nepříjemná. „V tuhle chvíli zatím čekám na informaci od paní účetní. Dopis z ministerstva nám přišel, nicméně věříme, že by to mělo být vyřešeno. Pevně věřím, že se do žádných problémů nedostaneme,“ sdělila ředitelka mateřské školy Marcela Dlouhá.