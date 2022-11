Kvůli vyšším cenám školního stravování roste zájem o obědy zdarma

Podle Novotné se nyní očekává, že počet dětí, které se o obědy zdarma přihlásí, se bude dále zvyšovat. V roce 2023 by mohla W4W obědy poskytovat 17 až 20 tisícům školáků, což by stálo 85 až 100 milionů korun. Nezisková organizace hradí svůj projekt penězi od dárců a z dotace od ministerstva školství (MŠMT).

Díky projektu Obědy do škol , který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), podle analytika vzdělávací organizace EDUin Jana Zemana zdarma ve školním roce 2021/2022 obědvalo 14 158 dětí z téměř tisícovky škol. Projekt cílí na děti ve věku od tří do 15 let a o peníze na obědy žádají kraje.

V září obědy zdražila třeba jídelna v ZŠ Školní v Praze 4. Žáci ve věku od sedmi do deseti let tam nyní za porci platí 34 korun, od 11 do 14 let 38 korun a žáci starší 15 let 42 korun. K úpravám ceny v září sáhla podle ředitelky Hany Hlasové i školní jídelna v Praze 22. Cenu za obědy pro žáky tam navýšili o tři až čtyři koruny na 30 až 34 korun za porci.