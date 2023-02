Babiš je tady, a to je pozitivní zpráva, řekla Schillerová ve Sněmovně

Babiš má jednu z nejnižších účastí na hlasování Sněmovny, podle Schillerové by ale začal chodit častěji, pokud by se rozhodl zůstat. „Jak znám jeho zodpovědný přístup, tak pokud se rozhodne zůstat, tak bude do Sněmovny chodit,“ řekla.

Úterní účast svého šéfa na jednání dolní komory pro Novinky okomentoval i první místopředseda hnutí Karel Havlíček (ANO). „Přišel, protože je členem Sněmovny, a tak prostě přišel do Sněmovny. Přišel do práce, nevím, co je na tom divného. Vy se divíte, když přijde, i když nepřijde. Tak co chcete?“ kroutil hlavou.