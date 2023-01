Vondrák: Jsem připraven dát funkci místopředsedy ANO k dispozici

„Nemůžu říct, že bych měl nějakou většinovou podporu, ale myslím si, že je dost lidí, kteří vnímají, že hnutí ANO není to, co bývalo, když do něj vstupovali,“ poznamenal.

„Upřímně řečeno, celá řada lidí z hnutí ANO nevolí Andreje Babiše, akorát mají strach to přiznat. Za rok jsou krajské volby, evropské volby, já nevím, co všechno, to je otázka jejich osobní statečnosti. Jsem pragmatik, v tomto ohledu připouštím, a dokonce tomu dávám větší pravděpodobnost, že se k nám mnoho lidí nepřidá. V tom případě by pro mě nebylo v hnutí místo,“ řekl.