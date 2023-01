Vondrák: Omlouvám se, že se Havlíček neomluvil za Babiše

Havlíček v pondělí v České televizi Babišovu výzvu k sázkám hájil s tím, že na ní nebylo vůbec nic špatného. Když ho šéf lidovců Marian Jurečka vybídl, zda by nestačilo uznat chybu a omluvit se, odmítl to.

„Já nevidím důvod, proč bychom se tady měli omlouvat za něco, co bylo myšleno ve velké nadsázce, notabene to nezpůsobilo žádné problémy,“ řekl Havlíček.

Vondrák, který už připustil odchod z vedení ANO, pod svým příspěvkem na Twitteru čelil dotazům, zda už si nerozjíždí vlastní kampaň. Moravskoslezský hejtman namítl, proč by se nemohl jen obyčejně lidsky stydět. Na poznámku ohledně svých dalších plánů pak uvedl: „Doufám, že si nemyslíte, že to zveřejním na Twitteru. To by byla hloupá šachová partie.“