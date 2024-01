První letošní jednání Sněmovny začne zostra

Vládní koalice ji chce s ohledem na účinnost projednat co nejdříve i v Poslanecké sněmovně. Na plénum by se tak mohla dostat hned první jednací týden nového roku. Ten začíná v úterý 16. ledna. Podle informací Novinek by k zákonu ale nakonec měla být svolána mimořádná schůze, a to na čtvrtek 18. ledna.