Vláda podporuje zavedení korespondenční volby. Z ciziny by se mohlo volit už příští rok

„Dnes a denně řešíme celou řadu věcí na dálku - vzájemnou komunikaci, nakupování, pracovní schůzky, jednání s úřady. To nám ulehčuje život a máme díky tomu víc času na to, co je pro nás důležité,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„A mezi to opravdu důležité patří i to, aby se co nejvíc lidí aktivně podílelo na směřování naší země. Dává proto jenom smysl jim tuto snahu co nejvíc usnadnit,“ podotkl.