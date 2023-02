Primátor Prahy, poslanec i šéf výboru. Všechno Svoboda nemůže zvládnout, míní poslanci

Někteří zákonodárci ale nevěří, že by mohl stíhat plnohodnotně pracovat ve všech funkcích. „I vzhledem k jeho věku je nemožné, aby všechny funkce zvládl. Z mého pohledu by se měl minimálně funkce šéfa zdravotního výboru vzdát, možná i člena správní rady VZP. Není možné, aby všechno vykonával ze čtvrtiny, to za den zkrátka nemůže stihnout,“ řekla Novinkám například poslankyně opozičního hnutí ANO a členka zdravotního výboru Jana Pastuchová. Svoboda je nejstarší poslanec i zastupitel v Praze, je mu 79 let.