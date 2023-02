Marvanová: Nevím, proč bych měla být potrestaná

„Koalice Spolu může garantovat pouze 18 zastupitelů. Po minulých zkušenostech nemůžeme s jejím hlasem stoprocentně počítat, o čemž jsme naše budoucí koaliční partnery informovali, a ti to chápou,“ řekl iROZHLAS.cz Marek Benda, poslanec, předseda pražské ODS a jeden z hlavních vyjednavačů.

Nastalou situaci považuje za dost neobvyklou. A s tak nepřátelským chováním se v minulém volebním období nesetkala. „Nevím, proč bych měla být potrestaná, když jsem zažehnala velký průšvih. Zavřela se varianta, která byla úplně špatně, a otevřela se tahle,“ míní v souvislosti se svým postojem. Trest by prý pochopila, kdyby udělala něco zavrženíhodného, což rozhodně neučinila.

Aktuální variantu rady v čele s Bohuslavem Svobodou (ODS) bere za logickou. „Zdá se, aspoň na papíře, že by se měla realizovat spousta věcí, které se dělaly doteď,“ myslí si.

O tom, že nebude v koalici, se dozvěděla náhodou v neděli z médií. „Překvapilo mě to, protože jsem od začátku navrhovala, že má vzniknout tato koalice, a kolegové se mnou nesouhlasili a prosazovali dohodu s ANO,“ reagovala Kordová Marvanová. Oficiální stanovisko doteď nedostala. „Nechci to jakýmkoliv způsobem hrotit, jsem ráda, že koalice vznikla, bylo to neúnosné,“ odpověděla na dotaz, bude-li situaci ještě řešit.