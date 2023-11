PŘEHLEDNĚ: Kde a jak se bude stávkovat a demonstrovat

Protest ve formě stávky plánují i zdravotníci v některých nemocnicích. Ale nebude to v akutní péči, aby nebyl ohrožen ničí život. Tam se přidají jen symbolicky.

Ve stovkách českých podniků z oblasti průmyslu či potravinářství by měla proběhnou výstražná hodinová stávka. Nejčastěji od 12:00 do 13:00.

Zapojí se do ní úředníci některých úřadů práce či úřadů České správy sociálního zabezpečení. U některých bude celodenní, u jiných jen hodinová mezi 12:00 a 13:00. Úřady by ale měly zůstat otevřené, jejich práci by mohli převzít nadřízení úředníků, kteří ze zákona stávkovat nemohou.