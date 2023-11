Šéf odborů Středula: Za pondělní protesty si může vláda sama

Ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že kvůli stávce nepoletí na jednání unijních ministrů a místo toho se chce sejít s odboráři a stávkujícími. Už vám nabídl nějakou schůzku?

Ne, podle mých nynějších informací takové jednání neproběhne. A zatím nemáme termín ani na žádný jiný den. Jenom jsem v neděli s panem ministrem telefonoval a vyzval jsem jeho prostřednictvím pana premiéra, aby se s námi sešel.

Odhadli jste počet lidí, kteří se zúčastní pondělní stávky, zhruba na milion. Není to nadsazené číslo?

Tady vůbec nejde o to, jestli jich budou statisíce, nebo milion. Tady přece jde o to, co vláda udělala za chyby, že je podpora protestů tak obrovitá a že je nepodporují jenom odboráři a zaměstnanci a jejich rodiny, ale také mnozí podnikatelé a živnostníci. Sjednotila proti sobě obrovskou část veřejnosti bez ohledu na její sociální status. Hlavní téma, které by se mělo debatovat, je, co udělat pro lepší Českou republiku. Odbory jsou k tomu připraveny, ale už nám trpělivost přetekla.

Vláda má hledat shodu, do politiky nechci, ohradil se Středula proti Fialovi

Zástupci vlády říkají, že protesty nechápou, že s vámi komunikují. Ministr Jurečka dokonce říkal, že se situace stabilizovala a bude se lepšit, protože klesá inflace a porostou reálné mzdy…

V tom případě vláda žije v nějaké jiné zemi. Když si budeme spolu povídat, tak je to sice hezké. Ale sociální dialog je o tom, že se dohodne na nějakém kompromisu. A k tomu nedocházelo, i když jsme se zaměstnavateli předložili například ke konsolidačnímu balíčku společné požadavky. A vláda místo toho, aby je vzala jako velice důležitý moment, který by do balíčku přenesla, tak to neučinila. Navíc tu situaci ještě zhoršila. Nechce si jenom zcela účelově uvědomit, jaké chyby v komunikaci za celou tu dobu dělala nejenom s námi, ale také s veřejností a podnikateli. Řekl bych, že si za protesty může sama.

A ta námitka, že se situace lepší?

V tom případě bych potřeboval vědět, kde se lepší. Dál pokračuje vysoká inflace, dál stagnuje ekonomika, klesá maloobchodní prodej, pokračuje propad příjmů. Zatím jsem neviděl, že by se tady nějaké příjmy zlepšily. A u zaměstnanců ve veřejné sféře je zřejmé, že se budou dále propadat.

Cílem protestů podle dřívějších vyjádření odborů je, aby vláda promítla jejich požadavky do své politiky. Co když to neudělá?

Nedoporučoval bych, aby dále ignorovala vážnost situace. Myslím si, že se projevuje už i na preferencích politických stran, jak jsou lidé nespokojení. Stížnosti, že odbory dělají něco politického, neodpovídají pravdě. To způsobuje vláda svou špatnou prací. A to, že my se bouříme a nesouhlasíme s tím… Vláda může počítat, že pokud nebude dál dělat nic, tak se budeme bouřit dál. Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby si sedla s námi a s dalšími partnery za jednací stůl a začali bychom řešit vážnou situaci. To si myslím, že by teď mělo následovat.