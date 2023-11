Jste neuvěřitelní, strhli jste mapu. Učitelská platforma hlásí nápor stávkujících škol

Systému už ale prý „domluvili“ a aktualizace bude nabíhat do 10:00.

JSTE NEUVĚŘITELNÍ! STRHLI JSTE MAPU! :-) Google maps nejsou stavěné na stávku českých škol - takže odmítly už další školy zobrazovat. Už jsme mu domluvili, ale aktualizace bude ještě nabíhat cca do 10 hodin. Vaše Učitelská platforma, aktuálně mapově-stávkový správce. pic.twitter.com/ThSimqknPP

Podle údajů školských odborů ze čtvrtečního odpoledne se do pondělní výstražné stávky zapojí přes 60 procent základních, středních i mateřských škol v Česku. Školy se do stávky zapojí v různé míře, některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném provozu.

Odbory chystanou stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.