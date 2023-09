Piráti chtějí okamžité odvolání ministra Blažka

Celostátní fórum Pirátské strany mělo na výběr ze dvou návrhů. V tom, které prošlo, je výzva pro pirátské poslance a ministry, aby „v rámci svých možností navrhli okamžité odvolání Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti“ a také úkol pro předsedu strany Ivana Bartoše, aby se do věci týkající se požadavku na odvolání Blažka pokusil zapojit i hnutí STAN, s nimiž vytvořili Piráti koalici v posledních volbách do Sněmovny.

Bartoš zároveň připomněl, že již v průběhu srpna navrhl na koaličním jednání, aby ODS zvážila odvolání Blažka z funkce. „Za to se nyní oficiálně postavila celá Pirátská strana a projedná to také poslanecký klub. Je na místě rovněž oslovit naše koaliční partnery ze STAN, jak věc v tuto chvíli vnímají. Odpovědnost za další řešení je na ODS, která odpovídá za celkový obraz a fungování vlády i ministerstva spravedlnosti. To za ni nikdo jiný udělat nemůže,“ dodal Bartoš.