Blažek rezignovat odmítá, navzdory Pirátům

Piráti mají se čtyřmi poslanci nejmenší klub ve Sněmovně. Pokud by jejich poslanci chtěli ve Sněmovně iniciovat usnesení k odvolání Blažka, bylo by to čistě proklamační. Není to nijak závazné. Patrně by se nepřipojila ani část opozice. K hlasování by se nepřidal například poslanec Radek Vondráček (ANO).