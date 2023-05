Okamura brzdí dohodu o platech politiků

Obsah materiálu koalice úzkostlivě tají. Podle informací Práva se má snížit platová základna politiků, soudců a státních zástupců, která se odvíjí od průměrného platu v zemi. Změna by měla ale začít platit až od ledna 2024, ačkoliv původně to chtěli piráti a STAN stihnout už od července.

To však podle Výborného nebude možné, neboť by pak zákon, který se má týkat i platů soudců a státních zástupců, mohl být napaden u Ústavního soudu jako retroaktivní.

ANO se ještě nerozhodlo. „Budeme to v klubu projednávat velmi seriózně. Ale stanovisko ještě nemáme,“ řekla Právu šéfka klubu Alena Schillerová. Předseda ANO Andrej Babiš stejně jako Okamura navrhl ve Sněmovně zmrazit platy politiků na pět let.

To odmítá koalice. „Nechceme jít cestou zmrazení platů, to je jen odsunutí problému a vytvoření nového problému za půl roku, za rok, dva,“ dodal Výborný.

Varoval, že pokud se s opozicí nepůjde domluvit, pošle koalice návrh do vlády i bez dohody s ANO a SPD. Ve Sněmovně má 108 hlasů plus někdejšího rebela z ANO Iva Vondráka.

Soudci a žalobci nebyli ke vzniku materiálu přizváni. „Předpokládám, že se o návrhu dozvíme 9. května, kdy máme schůzku s panem ministrem Blažkem,“ řekl Právu předseda Soudcovské unie Libor Vávra. „Oficiálně nevíme vůbec nic, neoficiálně jen to, co proběhlo tiskem. Je to zvláštní, ale osloveni jsme dosud nebyli,“ dodal.