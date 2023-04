I Piráti chtějí sahat na platy politiků. Týkat se to nemá ministrů

Konkrétně by se to mělo tedy dotknout poslanců i senátorů. „V případě ministrů snížení nenavrhujeme. Je jich jenom 18 a mají mimořádně zodpovědnou funkci,“ dodal. Za Piráty je ve vládě jejich šéf Ivan Bartoš, ministr zahraničí Jan Lipavský a šéf resortu pro legislativu Michal Šalomoun.

Určitá úprava platů by se měla dotknou také soudců a státních zástupců. Zde by na návrh Pirátů nemělo dojít ke snížení, do budoucna by jejich plat ale neměl růst.