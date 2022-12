NKÚ: Návrh zákona o dvou procentech obraně je zpackaný

„Nepředpokládá se ani, že by Poslanecká sněmovna snížila částku navrženou na obranné výdaje pod úroveň dvou procent HDP, neboť se nepředpokládá, že by zákonodárce jednal proti účelu a smyslu zákona o financování obrany, na kterém se sám usnesl,“ reagovala obrana na NKÚ.

Vládní koalice by chtěla do roku 2025 zvednout výdaje na obranu na dvě procenta HDP a také to uzákonit stejně jako v sousedním Polsku. Podle odhadů by obrana měla v roce 2025 dostat až 155 miliard korun. Letos hospodařila s 89 miliardami, což je 1,35 procenta HDP. Příští rok by to mělo činit 112 miliardy, což je 1,51 procenta podílu HDP.