Obrana chce dobrovolné odvody

Vytvořením skupiny tzv. dobrovolně předurčených by armáda měla další skupinu obyvatel, kterou by mohla v případě ohrožení relativně rychle povolat do vojenské služby. Nyní má k dispozici 27 tisíc profesionálních vojáků a také okolo čtyř tisíc aktivních záložáků. „Dobrovolníci by částečně pokryli prvotní potřebu armády, než by se rozjely odvody a než by občané začali nastupovat do mimořádné služby,“ poznamenal mluvčí.