Nákup 210 švédských bévépéček za 52 miliard se přiblížil

Podle informací Práva se vyjednavači stále drží cenového stropu. V minulosti se na nákup BVP počítalo s 52 miliardami korun. V tomto případě by Česká republika zaplatila za jeden kus průměrně 247 mi­lionů korun.

Slovensko, které se Švédskem už na začátku prosince podepsalo kontrakt na dodávku 152 strojů CV90, zaplatí 1,3 miliardy eur. V přepočtu to znamená, že za jeden kus zaplatí průměrně 214 milionů korun. Česko si chce ale objednat různé specifikace, které se liší cenou.

Nákup bojových vozidel se táhne skoro už sedm let. Minulá vláda ANO a ČSSD pozastavila skoro dokončené výběrové řízení mezi třemi uchazeči. Černochová ale tendr nakonec zrušila a pětikoaliční vláda odsouhlasila, že obrana bude jednat pouze se švédským dodavatelem.

Ministryně připustila, že se nákup dostal do skluzu a není už možné ho dokončit před rokem 2026, dokdy ČR v NATO slíbila mít těžkou brigádu. „Uděláme vše, abychom v roce 2026 alespoň nějaká BVP už měli,“ řekla.

Armáda by měla začít přezbrojovat i tankové jednotky. Ve středu ve vojenském prostoru Libavá vojáci převzali první ze 14 tanků Leopard 2A4, které České republice darovala německá armáda za to, že Česko vyzbrojuje ukrajinské síly. Všech 14 kusů armáda dostane do konce příštího roku.