Někteří Piráti se začali bouřit proti Blažkovi

CF se bude podnětem zabývat, pokud to v anketě podpoří většina. A volba je zatím po několika hodinách jasná. Zatím ze 124 hlasujících se proti Blažkovi vyjádřilo 110, opačného názoru bylo pouze 5 členů, 9 se zdrželo. Další hlasy postupně přibývají. A vzhledem k tomu, že ministr Blažek je členem koaliční strany, se kterou jsou Piráti nyní ve vládě, hrozí v kabinetu spor.

Usnesení na fóru podpořil například Gregorové kolega z Evropského parlamentu Mikuláš Peksa. „Díky za tento podnět, měli jsme to udělat už daleko dřív. Vypadáme jako největší pokrytci, pokud podobné praktiky kritizujeme u polské PiS, a u české ODS je tolerujeme. Veškerá debata o ochraně právního státu v Evropě se tím stává směšnou,“ míní.

„Členové vlády by rozhodně neměli zasahovat do živých kauz a ohrožovat důvěru v nezávislost justice,“ reagoval dříve pro Novinky ke kauze šéf strany Ivan Bartoš.

A dodal: „Paní europoslankyně nás zatím s ničím nekontaktovala, takže nevím, zda a co případně připravuje ohledně resortu spravedlnosti. Je ale jasné, že pokud by se taková závažná fakta potvrdila, tak je namístě to vysvětlit, nebo vyvodit odpovědnost,“ uvedl pro Novinky.