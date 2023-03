Blažek chce stíhat novináře za úniky ze spisů. Narazil v ODS i koalici

„Mám za to, že zde existuje naléhavá potřeba otevřít odbornou diskusi nad otázkou možnosti definování úniků informací z trestních řízení za trestný čin, a to bez ohledu na to, kdo se jich dopustil. Trestný čin by platil bez výjimky pro všechny, ať už by se jednalo o orgány činné v trestním řízení, třetí osoby, nebo novináře,“ reagoval ministr Blažek na interpelaci vládního poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL).