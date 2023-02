Napětí ve vládě? Blažek by měl rezignovat, míní někteří Piráti

Důvodem k pirátským výzvám je skutečnost, že Blažek měl již potřetí žádat od žalobců informace z živé kauzy týkající se machinace s městským majetkem v Brně, kde jde konkrétně o to, zda vlivní politici přiklepli nemovitosti za úplatky známým. V kauze jsou však prošetřováni jeho spolustraníci i on sám. Informovaly o tom Seznam zprávy .

„Členové vlády by rozhodně neměli zasahovat do živých kauz a ohrožovat důvěru v nezávislost justice,“ reagoval pro Novinky i za poslanecký klub Pirátů Bartoš.

„Nechápu, že se ještě nevolá po odstoupení Pavla Blažka. Doufám, že se nejedná o dvojí metr. Je v pořádku si v demokracii říct, že i ministr demokratické strany selhal. Tak já to řeknu: Pavel Blažek by měl odstoupit,“ napsala na sociální síť.

A věc pro Novinky okomentoval kriticky i europoslanec a 1. místopředseda Pirátů Marcel Kolaja. „Informace z médií, že pan ministr Blažek opakovaně žádá o informace z živého případu, jsou velmi závažné. Jako ministr na to má sice právo, ale jen v případě, kdyby to souviselo s plněním funkce. Piráti proto budou jako koaliční partner požadovat vysvětlení. Celou věc není možné brát na lehkou váhu,“ uvedl.

„V současné chvíli se pan ministr Blažek zajímá převážně o brněnskou kauzu, kde si jako ministr spravedlnosti žádá celou řadu informací. Nežádá o to navíc na základě toho, že je prověřovaný, vyžaduje to, jelikož si myslí, že jako ministr spravedlnosti může vstupovat do kauzy,“ uvedl v této souvislosti pro Novinky mluvčí Transparency International David Kotora.