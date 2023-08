Návrh novely: Česko připraví speciální program pro dobrovolný návrat ukrajinských uprchlíků

Česko přichystá speciální program pro dobrovolný návrat uprchlíků na Ukrajinu. Poskytlo by jim pomoc a hradilo některé náklady. O podobě podpory rozhodne vláda - vyčlení na ni i peníze a projekt pak spustí. Počítá s tím návrh šesté novely zákona lex Ukrajina. Novela by rovněž měla o rok prodloužit poskytování dočasné ochrany příchozím do konce března 2025.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Ilustrační snímek: zleva ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr vnitra Vít Rakušan, premiér Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka