Velvyslanectví Ukrajiny k znásilnění v Plzni: Jsme znepokojeni, viník musí být potrestán

„Velvyslanectví Ukrajiny v České republice je znepokojeno událostmi, ke kterým došlo v Plzni, odsuzuje takové jednání a vyjadřuje upřímný soucit oběti. Viník musí být potrestán za svůj čin a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky,“ konstatovalo velvyslanectví ve vyjádření na sociální síti.

Událost se stala v městské čtvrti Doubravka. Mladík v úterý večer vylákal na procházku kolem řeky 15letou dívku. Ta se s mladíkem znala a souhlasila. Pak se ale muž vydal do nedalekého lesíku, svázal jí ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně jí podle policie způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval jí smrtí.

Dívku poté zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Tím, že předstírala smrt, se pravděpodobně zachránila. Sama si došla pro pomoc, sanitka ji pak se zraněními odvezla do nemocnice. Několik hodin po činu policisté osmnáctiletého mladíka dopadli. Kriminalisté ho obvinili z pokusu o vraždu a znásilnění.