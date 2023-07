Možné prodloužení pobytu uprchlíků z Ukrajiny

Uprchlíci z Ukrajiny napadené Ruskem si budou možná moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, a to do konce března 2025. Postup popisuje novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou v pondělí ministerstvo vnitra poslalo do meziresortního připomínkového řízení.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ilustrační foto