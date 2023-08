Dvě třetiny ukrajinských uprchlíků žijí v Česku pod hranicí chudoby

Pod hranicí příjmové chudoby žije podle šetření agentury 68 procent uprchlíků, přičemž 45 procent domácností by s úsporami vydrželo méně než měsíc.

„Nekvalifikovaná zaměstnání znamenají řadu potíží. Dvě třetiny uprchlíků si vydělávají jen do 150 korun čistého na hodinu. Čtvrtina musí mít víc prací, aby se uživila,“ konstatoval průzkum s tím, že třetina respondentů uvádí, že pracuje bez sociálního a zdravotního pojištění, případně dovolených. Dvě třetiny uprchlíků pak udávají, že se jejich výdělek pohybuje do 150 korun čisté mzdy za hodinu.

Zhruba polovina uprchlíků (49 procent) bydlí v nájemním bydlení. To souvisí se změnami v rámci zákona Lex Ukrajina, podle něhož mají nárok na bezplatné bydlení nad rámec prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany pouze zranitelné osoby, tedy děti, senioři, případně lidé pečující o děti do 6 let.