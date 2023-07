Brutální omezení podpory pro uprchlíky je povede k práci na černo, varuje Hůle z Člověka v tísni

Témata dnešního dílu: Ochod uprchlíků z ČR

Lidem z ubytoven není jak pomoci

Pomoc Ukrajincům je mnohem menší než chudým českým domácnostem 00

Co mohou a nemohou čekat solidární domácnosti

Podle Hůleho jede část uprchlíků navštívit své rodiče. Před novou vlnou ofenzivy rovněž dostala řada otců na frontě na týden či dva opušťák. „Rodiny za nimi jedou a tím, že není škola, tak to padá na léto,“ uvedl Hůle. Dodal, že se teprve ukáže, kolik lidí skutečně odjelo, protože nyní nemají kde v Česku bydlet: „My nedokážeme rozlišit, kdo se sem vrátí.“ Uvedl však, že pro lidi, kteří přišli o skupinové ubytování, „není řešení“.

Důvodem je, že na trhu vzhledem k vysokým sazbám hypoték chybí nájemní byty, o které nyní roste zájem. „Trh neumožňuje absorbovat další množinu lidí, když stát skokově ukončil podporu ve dvou tisících objektech skupinového ubytování a zkomplikoval situaci solidárním domácnostem,“ popsal situaci Hůle.

Nepopírá, že systém pomoci bylo třeba přenastavit, protože podpora u nás byla poměrně vysoká i v mezinárodním srovnání. Uprchlíci „v řadě případů dostávali větší podporu než české chudé rodiny.“ Zmínil, že podpory dostávali i lidé, kteří je nepotřebovali.

Přijaté řešení je však podle něj špatné: „Změna měla přijít, ale měla přijít jinak. Bohužel vláda zvolila špatnou cestu, kdy to úplně obrátila - z poměrně velkorysé pomoci udělala poměrně nicotnou. Podpora pro uprchlíky je (nyní) mnohonásobně nižší než pro chudé české domácnosti, a to nedává smysl. Zvláště dopadá na domácnosti, kde někdo z nich pracuje. Ve své podstatě domácnost, kde někdo pracuje, přijde o všechnu podporu od českého státu.“

Zákon nahrává práci načerno

Obává se, že to Ukrajince bude motivovat k tomu, aby přestali pracovat legálně. Místo toho upřednostní práci načerno, kdy oficiálně budou nezaměstnaní a dostanou podporu. „Česko by mělo usilovat, aby co nejvíce uprchlíků pracovalo legálně, protože z odvodu zaměstnavatele má stát poměrně velký profit, který je často vyšší, než je podpora pro danou domácnost nebo rodinu. Tady ten mechanismus naprosto selhal,“ řekl Hůle.

Upozornil, že toho může využít i ukrajinská mafie, která práci načerno zprostředkovává.

Za velkou chybu považuje přístup k matkám školáků: „To, že matky s dětmi starších šesti let nejsou zranitelnými osobami, je také selhání. A to by stát měl napravit určitě.“

Hůle považuje ze nejlepší řešení novelu zákona. „Aby změna byla systémová, je potřeba změnit zákon a přijmout urychleně lex Ukrajina 6,“ uvedl. „Opozice může schvalování, zvlášť zrychlené, komplikovat,“ připustil.

Přesto tu je podle něj řešení: „To, co by mohla být velmi rychlá změna, je, kdyby se navýšily hladiny započitatelných nákladů z tří tisíc korun na osobu na pět tisíc. To by umožňovalo dostat se k tomu, co je obdoba příspěvků na bydlení pro české domácnosti. Nebylo by to finančně náročné. To může udělat vláda změnou nařízení. Opozice to nemůže problematizovat.“

Hůle pro srovnání uvedl, že česká rodina dostane 12 až 13 tisíc na podpoře na bydlení a dětských příspěvcích, což Ukrajinci ne.

Solidární domácnosti nemohou čekat, že Ukrajinci dostanou na bydlení 3000

Upozornil také, že zmatené mohou být i solidární domácnosti poskytující ubytování. Ty přestanou dostávat podporu pět tisíc na osobu měsíčně, nemohou však počítat s třemi tisíci: „Ministerstvo promuje výši podpory na osobu, ale nejde o peníze, které uprchlíci dostanou. Jsou to započitatelné náklady. Vezme se životní minimu, k tomu se připočtou započitatelné náklady a odečte se od toho příjem. Výsledem je nízká dávka v řádu jednotek tisíců nebo nic.“

„Vláda by měla více upozorňovat na to, že uprchlíci, kteří zde pracují více než půl roku, mohou žádat o český daňový domicil, aby mohli odečítat z daní své děti, jako čeští občané,“ doporučil Hůle.

Odpovědnost celé vlády

Hůle uvedl, že ministra práce a sociálních věcí Martina Jurečku (KDU-ČSL) na problém upozorňoval, ale „na ministerstvu jsou přesvědčeni, že to dělají správně“.

Nechce však kritizovat Jurečku: „Máme tu ministra financí, který řekl, že na to víc peněz nedá. Je to odpovědnost vlády, ne jen samotného ministra. Nelze to hodit na ministra Jurečku. Nesmíme zapomenout, že velký tlak na ukončení skupinového ubytování vyvinuly kraje.“