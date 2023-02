Lipavský: Konečně máme aktivního prezidenta

Nepřijde vám, že toho Petr Pavel dělá moc, když ještě nemá žádné pravomoci?

Zvykli jsme si, že máme prezidenta, který nedělá mnoho věcí, takže přirozená aktivita nového prezidenta může teď působit jako něco výjimečného. Jsem rád, že prezident se propojuje se zahraničím, jsem rád, že nás reprezentuje a že vydává prohlášení, která jsou jasná a principiální a nevybočují z rámce české zahraniční politiky.

V pondělí jste se s Petrem Pavlem setkal - mluvili jste i o tom, kdo bude na Hradě novým vedoucím zahraničního odboru?

Bavili jsme se o české zahraniční politice, o tom, jak by měla být koordinována, jaké jsou priority. Také jsme řešili některé praktické otázky. Vše je na úplném začátku, nicméně pan prezident veřejně mluvil o tom, že by rád naplnil klíčové pozice na zahraničním odboru lidmi se zkušenostmi z diplomacie. Já jsem mu nabídl některá jména, ale nebudu nikoho konkrétního zmiňovat. Jsme připraveni podpořit vznik nového týmu pana prezidenta.

Petr Pavel si v pondělí volal s tchajwanskou prezidentkou. Vaše mluvčí uvedla, že jste ho na vašem setkání seznámil s českou politikou jedné Číny. Čínu hovor pobouřil. Čím se liší český a čínský pohled na politiku jedné Číny?

Během našeho setkání padlo i toto téma. Pana prezidenta jsem informoval o vládní pozici k Číně. Jsme velmi konzistentní v tom, jak se k tématu jedné Číny vyjadřujeme a máme takovou politiku, která nevylučuje praktickou spolupráci s Tchaj-wanem v otázkách ekonomiky, vědy, výzkumu, inovace, kulturní spolupráce nebo i spolupráce zoologických zahrad.

Je politika vlády v souladu s pohledem nového prezidenta?

V mých očích nově zvolený prezident nijak nepřekročil linie vládní politiky vůči Tchaj-wanu.

Očekáváte větší míru koordinace a spolupráce s novým prezidentem, než jak tomu bylo v minulých letech?

Věřím, že se daří nacházet společnou řeč, a hlavně společně koordinovat zahraniční politiku. Za ní je zodpovědná vláda, prezident je hlavou státu a stát reprezentuje navenek. Bez koordinace ta spolupráce nefunguje tak dobře, jak by mohla. Ve středu se setkali čtyři nejvyšší ústavní činitelé, i oni prohlásili, že všichni mají zájem na tom znovu zahájit koordinaci zahraniční politiky. Moje role je dodávat této koordinaci substanci a potom ji realizovat.

Bývalý velvyslanec v Rusku a USA a také lobbista Petr Kolář byl neoficiální součástí kampaně Petra Pavla. V sobotu ho Pavel označil za „přítele po boku“. Během kampaně se tohoto tématu dotkl Andrej Babiš i Danuše Nerudová. Ta v jedné debatě uvedla, že by měla při Pavlově případném zvolení obavy ze střetu zájmů. Máte takové obavy i vy?

Žádné obavy nemám. To, že Petr Pavel se s Petrem Kolářem znají a spolupracují, není žádné tajemství, to je veřejně známá věc. Je na panu prezidentovi, aby si utvářel názory sám. Že to umí, ostatně dokazuje i jeho uplynulá kariéra. Já se s Petrem Kolářem osobně znám, je to zasloužilý diplomat, jeho názory jsou naprosto v pořádku. Jejich vztah není ničím, co by mělo být znepokojující.

Vydal byste souhlas s vystavením diplomatického pasu pro Petra Koláře?

Vydávání diplomatického pasu se řídí zákonem, ve kterém je velmi přesně popsáno, komu může být vydán. Já sám jsem opakovaně kritizoval vydávání těchto pasů některým osobám. Nicméně bude záležet na prezidentovi a na jeho kanceláři, o jaké diplomatické pasy požádají. Podle toho budeme postupovat a já nebudu komentovat hypotetický příklad jedné osoby.

Minulý rok na jaře na začátku invaze Ruska na Ukrajinu začala Evropská unie ve velkém na Rusko uvalovat sankce. Nemyslíte si, že zejména na začátku byl účinek sankcí chybně prezentován? Myslím zkratku - uvalíme na Rusko sankce a tím ukončíme válku. Sedíme tu téměř rok od začátku války a ona pořád trvá. Nenastala chyba v tom, jak byly sankce prezentovány?

Jedno z očekávání uvalených ekonomických sankcí a vyřazení Ruska ze SWIFTu bylo, že účinek bude okamžitý a tvrdý. Ačkoli se tyto prognózy nedostavily okamžitě, vidíme, že z dlouhodobého hlediska sankce značně oslabují ruskou ekonomiku. Současně se ale nenaplnily prognózy, že Kyjev padne za tři dny a že Rusko dokáže mít vzdušnou převahu ve válce, že dokáže zničit ukrajinskou protivzdušnou obranu a letectvo.

Některé předpoklady se nenaplnily. Na druhou stranu vidíme, se ruská ekonomika je pod velkým tlakem sankcí. Limit na ropu, který byl přijat, tvrdě zasahuje ruské rozpočtové příjmy. Rusko se z dlouhodobého hlediska dostalo pod tlak a snižuje to jeho schopnost vést válku.

Nejdůležitější u sankcí není přidávat další a další, ale vytrvat v naplňování těch stávajících. Probíhají různé pokusy o obcházení sankcí, takže je důležité hledat způsoby, jak látat tyto přirozené díry, které podnikavci různého druhu a Rusko ve snaze zásobit své trhy a vojensko-průmyslový komplex dělají.

Řekl jste, že není potřeba uvalovat nové sankce. Myslíte, že lze v těch současných sankcích nějak přitvrdit?

Může se vždy přitvrzovat v sankcích, ale je pro to potřeba shoda evropské sedmadvacítky. A nejefektivnější jsou sankce, které se domluví i v rámci G7. To je například limit na cenu ropy, který začíná fungovat. A bude se postupně projevovat. Na unijní úrovni pracujeme na dalších návrzích. Ale politicky teď musíme usilovat o evropskou jednotu a vytrvalost v sankcích.

Takže nebude další sankční balíček?

Bude. Pracuje se na něm, nicméně nečekám, že bude obsahovat něco průlomového.

Například v posledním sankčním balíku byli různí malé ruští Goebbelsové (myšleno režimní propagandisty, pozn. red.) a zpřesňoval vymezení některých technologií, které nesmějí být do Ruska vyváženy. To je právě zaplňování děr, o kterém jsem už mluvil.

Jak už jste zmínil, export do Ruska sice minulý rok výrazně klesl, na druhou stranu zase výrazně stoupl do postsovětských zemí, jako je Gruzie, Arménie a Kazachstán. Český export do Kazachstánu například meziročně stoupl trojnásobně, na 12 miliard korun. Jsou důkazy pro to, že probíhá překládka do Ruska? Můžeme proti tomu případně nějak postupovat?

Tyto poznatky vyhodnocujeme. Může to mít více důvodů. Odpověď je právě ve striktním naplňování stávajících sankcí - když existují poznatky, že se obcházejí. Anebo můžeme hledat nová opatření. Nicméně nelze říct, že by Rusko dokázalo nahradit veškeré sankce obcházením. To jsou spíš specifické případy.

Řekl jste, že zvýšení exportu do zemí jako je Gruzie, Kazachstán nebo Arménie může mít víc důvodů. Jaké jiné důvody to mohou být?

Bezpochyby je to třeba ekonomický propad Ruska.

Rusko má větší potíže, než to vypadá Ekonomika

Nezávislá běloruská opozice opakovaně upozorňuje na to, že sankce proti režimu Alexandra Lukašenka nejsou dostatečně přísné a rozsáhlé. Jak se Česká republika staví k uvalení tvrdších sankcí na běloruský režim, který prokazatelně s ruským úzce spolupracuje?

To je velmi citlivá otázka. Z některých běloruských opozičních okruhů slyším, že některá sankční opatření jsou příliš přísná a že Bělorusko není do války zapojené tak, jako Rusko. To samozřejmě není, ale my víme, že z běloruského území začal útok na Kyjev, víme, že z běloruského vzdušného prostoru jsou pravidelně podnikány letecké raketové útoky na Ukrajinu. Víme, že Bělorusko odevzdalo zbraně ruské armádě a na jeho území probíhá výcvik ruských jednotek, které jsou následně nasazovány ve frontě.

Bohužel je propojení obou režimů poměrně intenzivní a běloruský režim je pod výrazným vlivem ruského režimu. Já bych se přikláněl k tomu, aby se jednalo o sankce, které povedou k tomu, že přes Bělorusko nebude možné obcházet ekonomické sankce vůči ruské federaci.

Řekl jste, že někdo z běloruské opozice zmínil, že sankce jsou příliš přísné…

Mluvím například o udělování víz pro vstup do České republiky.

Bude Česko samo sankcionovat běloruský režim více, pokud to neudělá Evropská unie?

Mně k tomu dopisem vyzvala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. V tom dopise byly konkrétní podněty. Nyní se zabýváme přípravou prvního českého sankčního balíčku. Až budeme mít konkrétní výsledek, seznámíme s ním veřejnost.

V řádu dnů, týdnů, nebo měsíců?

Věřím, že to bude relativně brzy. Na druhou stranu ten zákon (Magnitského zákon, pozn. red.) je čerstvý, musíme si to odpracovat, není zde prostor pro žádnou chybu.

Uvažujete o oficiálním uznání běloruské exilové vlády, o které usilují její zástupci?

My se běloruské opozici snažíme pomáhat, jak to jde. Náš zastupitelský úřad v Minsku například dochází na některé soudní procesy.

V rámci politiky podpory lidských práv je důležité nenechat vyhasnout hlasy, které v Bělorusku volají po základních svobodách. Na druhou stranu, otázka uznání a legitimity je velmi citlivá. Bohužel nevíme, jak opravdu dopadly v Bělorusku volby (prezidentské volby v roce 2020, pozn. red.). Nejlepším řešením by bylo, aby v Bělorusku proběhly nové, legitimní a svobodné volby.