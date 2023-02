Budoucí kancléřka požádala Mynáře o informace k fungování kanceláře

Pavel již dříve uvedl, že v prezidentské kanceláři počítá s auditem. Vohralíková ve středu doplnila, že nejdříve potřebuje informace o provedených kontrolách, pak je možné řešit, na co by se případný audit zaměřil.

„Ještě chvilku jsem vedoucím, tak veškerou zodpovědnost za to musím nést já. Budu to přenášet na své jednotlivé kolegy, ať už je to protokol, bezpečnost a další, kteří všichni k tomu budou patřičně účastni,“ poznamenal Mynář.