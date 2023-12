Lidé se loučili se Schwarzenbergem na Hradčanském náměstí

Pan Václav dorazil z Jindřichova Hradce speciálně kvůli poslednímu rozloučení s význačným šlechticem, bývalým ministrem zahraničí, čestným předsedou TOP 09, senátorem. „Byl to solidní člověk, inteligentní, naprosto jsem s ním souhlasil ve všem, co dělat. Takové rozloučení si určitě zaslouží. Je to pěkné,“ mínil.

V roce 1948 rodina odjela do Rakouska, kde Schwarzenberg vystudoval lesnictví a práva. Do vlasti se vrátil na podzim roku 1989 a od 90. let působil jako vedoucí kanceláře prezidenta Václava Havla. Byl známý svým noblesním vystupováním, obdržel řadu vyznamenání, to poslední 28. října, kdy mu prezident Petr Pavel udělil Řád bílého lva za zásluhy o stát v oblasti politiky.