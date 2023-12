Vrátil lidovosti důstojnost. Rodina, politici a další se rozloučili s Karlem Schwarzenbergem

„Miloval svoji vlast a měli jsme štěstí, že ze všech cest, kterými se mohl v životě vydat, si vybral cestu služby České republice. Vnímal to jako nezpochybnitelnou povinnost. Nevynechal jedinou příležitost, aby svou zemi podporoval,“ řekl prezident. „Karel Schwarzenberg bude této zemi chybět,“ zdůraznil Pavel.

Katolický obřad doprovázely státní pocty. Zádušní mši sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner. Rakev byla zahalena do modro-bílé schwarzenberské vlajky, před oltářem byly vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna i znak rodu.

Po bohoslužbě byly Schwarzenbergovy ostatky převezeny z Pražského hradu na Orlík, kde budou v úzkém rodinném kruhu uloženy do hrobky.

Bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř Václava Havla a příslušník jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů zemřel 12. listopadu ve Vídni, bylo mu 85 let. V neděli 10. prosince by se dožil 86 let.