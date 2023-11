„Do konce života mi bude inspirací.“ Politici vzpomínají na Schwarzenberga

„Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh Tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe." A pan Karel Schwarzenberg s tím naložil opravdu krásně... Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších… pic.twitter.com/wNKWxCShTD

Na úmrtí Schwarzenberga upozornil v noci na neděli jeho politický souputník Miroslav Kalousek. „Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ podotkl Kalousek.

Sem se to všechno nevejde. Proto snad jen, že mi do konce života bude inspirací, protože byl jedním z nejdůležitějších porevolučních politiků a největších charakterů našeho národa. Děkuji! ❤️ 🕊️ https://t.co/z9FL5lSbB7

Schwarzenberg zemřel ve Vídni. Do místní nemocnice byl transportován v týdnu letecky. „To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ řekl k tomu serveru Expres Schwarzenberg, který ve Vídni strávil velkou část svého života a měl tu část rodiny.