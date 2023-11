GLOSA: Pankáč Schwarzenberg se vymakal zásadovostí a konzistentností - Alex Švamberk

V diskusích před volbou hlavy státu neváhal dát najevo svůj pohled na Benešovy dekrety, když řekl nejen, že jsou vypršelé, ale že dneska by za ně tehdejší vláda i prezident skončili před haagským tribunálem. Taktické to nebylo, mnohé včetně mé mámy to odradilo, aby pro něj hlasovala, a zřejmě ho to připravilo o vítězství, ale odpovídalo to jeho naturelu říkat, co si myslí, a trvat na tom.