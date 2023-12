DOKUMENT: Proslov prezidenta Pavla na pohřbu Karla Schwarzenberga

Karel Schwarzenberg nedělal to, co se bude této zemi a jejím občanům líbit, ale to, co je pro ně dobré. Neříkal věci tak, aby se zalíbil, ale bral především ohled na to, aby vždy stál na správné straně, i když to zrovna nebylo populární. Tento druh politické upřímnosti nám bude chybět. Jeho oddanost věcem veřejným a bytostný zájem o to, aby Česká republika prospívala, by měly být vzorem pro nás všechny, kteří zastáváme volené funkce. A měly by být vzorem pro každého, kdo cítí, že je schopen unést svůj díl odpovědnosti za to, co se v naší zemi děje.