Krok slona v porcelánu, kritizuje opozice rušení poboček finančních úřadů

„Za rok a půl (Finanční správa) nijak nepokročila ve vývoji portálu Moje Daně a tak se rozhodně nedá říct, že by se přibližovala občanům. Proto zrušení poboček znamená vzdalování se občanům bez náhrady. Chybí koncepce dalšího fungování finanční správy. Kdyby bylo rušení doprovázeno pokrokem v digitalizaci, byl by to správný krok, takto je to krok slona v porcelánu,“ tvrdí Schillerová.