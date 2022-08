Konec koaliční jednoty. Mlejnkův odchod už žádají i Piráti

„Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ řekl ČT předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek s tím, že osoba v takové funkci musí mít neprůstřelné zázemí z hlediska bezpečnosti ČR.