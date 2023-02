Kníračka Terezka vyjela na první záchrannou misi

„Kromě Terezky jsou to třeba němečtí ovčáci a také jeden menší kříženec. Řada z nich má za sebou už několik misí, například před třemi lety při hledání nezvěstných po obrovském výbuchu, k němuž došlo v přístavu v libanonském Bejrútu. Pro Terezku i pro mě jde ale o zahraniční premiéru,“ řekl Právu Klega, který je členem Záchranného útvaru Hasičského sboru ČR v Hlučíně krátkou dobu, jako psovod ale působí už dvacet let, takže má bohaté zkušenosti.

O tom, že bude povolán do Turecka, se dozvěděl krátce poté, co začaly přicházet první zprávy o katastrofálním zemětřesení. Ani na chvíli neuvažoval, že by vycestovat odmítl. „Jsme v podstatě připraveni 24 hodin denně po dobu téměř 365 dní v roce. Jsou samozřejmě situace, kdy máme nějaké povinnosti v rodině, takže do systému zavedeme dny, kdy nejsme připraveni vyjet, ale jinak s výjezdem počítáme neustále,“ řekl Klega.