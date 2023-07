Jurečka: Zrevidujeme dávky, uvidíme líp na účty

Sněmovna tento týden po vleklých sporech s opozicí schválila osekání důchodů, tedy změny ve valorizacích a zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu. Opozice tvrdí, že se snažíte zachraňovat rozpočet na úkor seniorů, že je ožebračujete. Není to tak?

S tím určitě nesouhlasím. Když se podíváme na vývoj penzí za poslední rok a půl, tak jsou nyní nejvyšší v historii.

Všichni lidé s přiznaným výchovným ho budou pobírat až do konce svého života

Máme náhradový poměr důchodů k průměrné mzdě skoro padesát procent. Jako vláda jsme také potvrdili zavedení výchovného, tedy 500 korun měsíčně k důchodu pro ženy za každé vychované dítě. V praxi to znamená v letošním roce výdaje ve výši 20 miliard korun, jež pomohou všem maminkám a babičkám, které vychovaly současnou produktivní generaci.

Takže rozhodně odmítám, že by vláda hledala úspory jenom v oblasti důchodů a jinde je nehledala. Tato novela je garancí toho, že v budoucnu porostou všechny důchody – i ty nové, i ty současné – plně o inflaci a k tomu o jednu třetinu růstu reálných mezd (v současnosti je to o polovinu růstu – pozn. red.). Vracíme se tak k parametru, který tady před rokem 2018 léta fungoval.

Růst penzí byl dán zákonem, protože byla vysoká inflace. Navíc klesalo tempo růstu mezd, takže se zvyšoval náhradový poměr k nim. Penzisté si přece za ty peníze nekoupí více, často spíše méně…

Samozřejmě že ty věci spolu souvisejí. Jedna věc je opravdu rekordní tempo růstu penzí za poslední rok a půl, druhá věc je zpomalení hodnoty reálných mezd.

Změny v důchodech prošly

Na druhou stranu, když to vezmu z pohledu společnosti, tak ostatním skupinám dopad inflace nebyl kompenzován v takové míře jako starobním důchodcům. Často se v mnoha ohledech porovnáváme se Slovenskem, kde je podobná situace jako u nás. Tam je průměrný důchod o pět tisíc korun nižší.

Zmiňoval jste výchovné. Na veřejnost už opakovaně pronikla informace, že by mohlo za pár let skončit. Proti výchovnému horoval i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jak to bude? Zachováte výchovné i do budoucna?

Všichni lidé, kteří výchovné mají nebo jim v příštích letech bude přiznáno, ho budou pobírat až do konce svého života.

To, o čem jednáme, je, že chceme odstranit nespravedlnost systému, kvůli které bylo zavedeno. Chceme řešit příčinu, tedy nízké penze žen kvůli výchově dětí. A tady plánujeme zavést rodinný vyměřovací základ, který dobu rodičovské a mateřské při výpočtu penzí ocení hodnotou průměrné mzdy. Nyní je to výrazně méně.

Když se nám to podaří, tak se bude lidem vypočítávat důchod tak, aby nebyli trestáni za výchovu svých dětí. Potom bude možné nahradit výchovné instrumentem rodinného vyměřovacího základu. Ten navíc pomůže i lidem pečujícím o blízkouosobu, což současné výchovné neumí.

A kterých ročníků by se konec výchovného mohl týkat?

To nyní řešíme, dáváme dohromady data.

Podle schválené novely se do předčasného důchodu bude moci chodit maximálně tři roky před standardní dobou, nyní je to pět let. Tam se všelijak měnily termíny. Odkdy by to mělo platit?

Pokud novela projde Senátem, měla by její účinnost být od 1. září. U předčasných penzí se jen nakonec o rok odkládá podmínka, aby při odchodu do předčasného důchodu lidé měli odpracováno nejméně 40 let.

Předčasné penze se budou více krátit a taky se lidem nemá valorizovat zásluhová výměra, dokud nedosáhnou standardního penzijního věku. Lidé si ale většinou plánují odchod do penze léta dopředu. Není to nefér, že se lidem v předdůchodovém věku zhorší podmínky v podstatě ze dne na den?

V běžných letech lidé odcházeli do předčasné penze nejčastěji rok nebo rok a půl před standardní dobou. Výjimkou byl loňský rok, kdy odcházelo velké množství lidí do předčasného důchodu, aniž měli objektivní důvody, aniž to dlouhodobě plánovali. Odcházeli prostě proto, že to v ten okamžik kvůli vysoké inflaci a mimořádným valorizacím bylo výhodnější. Právě proto měníme podmínky.

Předčasná penze se už nevyplatí

Myslím si, že to nebylo férové loni pro všechny lidi, kteří odešli do důchodu před rokem 2022 a nemohli tuto možnost využít, ani pro všechny ty, kteří budou odcházet třeba v roce 2024 a v dalších letech. Vzali jsme si z toho ponaučení, a proto dochází ke zpřísnění.

A nestačilo změnit způsob výpočtu nových penzí tak, aby se do nich promítaly předčasné valorizace v předchozím roce?

Samozřejmě jsme společně s experty, nejen v poradním týmu, zvažovali všechny varianty. Nakonec přicházíme s řešením, které motivuje lidi pracovat déle, pokud mohou a chtějí.

Součástí reformy má být i možnost výhodnějších předčasných penzí pro lidi z náročných profesí. Nekrátily by se jim, ale jejich zaměstnavatelé by platili vyšší pojistné. Už víte, kdo tam bude spadat?

Na tom pořád pracujeme. Je to krok, který chci dotáhnout do konce. Mluvilo se o něm už několik let v minulosti, ale nikdy se to až na dvě výjimky – u zdravotnických záchranářů a hasičů – nerealizovalo.

Teď se snažíme spravedlivě definovat, které jsou ty náročné profese, jaký mají dopad na lidské zdraví, kde ho kompenzovat lze a kde ne.

A které profese by tam měly patřit podle ministerstva práce?

Všichni lidé, kteří dělají na pozicích, kde má práce kvůli okolním vlivům negativní dopad na lidské zdraví a kde ty vlivy nelze kompenzačními pomůckami rozumně eliminovat. To jsou například lidé pracující v hutnictví, jsou to pozice v náročných teplotních podmínkách, náročných fyzických podmínkách, zvedání a manipulace s těžkými břemeny, práce v podzemí za zvýšených teplot, fyzicky náročná práce, která znamená větší fyzické opotřebení.

Pojďme k příspěvku na bydlení. Údajně se u něj chystáte zavést majetkový test žadatelů.

To chystáme v rámci revize celého dávkového systému. Chceme využít toho, že propojíme daleko více dat, abychom dokázali garantovat, že sociální systém nepodporuje lidi nebo domácnosti, které si mohou zajistit příjmy vlastní prací. Chceme eliminovat zneužívání systému dávek. To, že nám dneska někdy lidé zatajují část příjmu a my si to neumíme ověřit. Anebo jsou lidé, kteří by mohli pracovat, a přesto sedí doma a čekají, že jim přijde třeba příspěvek na bydlení.

Odmítám, že by vláda hledala úspory jenom v oblasti důchodů

To se rozhodně chystáme zefektivnit a možná díky tomu zbudou finanční prostředky navíc pro lidi, kteří v dnešním systému nejsou dostatečně podpořeni a tu podporu potřebují. Například na osoby se zdravotním hendikepem.

V plánu je sloučení čtyř dávek: příspěvku a doplatku na bydlení, přídavku na dítě a příspěvku na živobytí. Proč a odkdy?

Dnes máme tři oddělené systémy. Existuje zvlášť aktivní politika zaměstnanosti, zvlášť státní sociální podpora a zvlášť pomoc v hmotné nouzi. Stávalo se, že se kvůli tomu nepropojovala data a že byl někdo, kdo by si standardně mohl práci najít, nebo se mohl rekvalifikovat a vracet se na pracovní trh daleko rychleji. Namísto toho ten člověk prostě zůstal doma, dostal příspěvek na živobytí, na bydlení a podobně. Takže to chceme opravdu významně zjednodušit a propojit mezi sebou. Chtěl bych, aby to bylo účinné od 1. ledna 2025.

Údajně má u této superdávky platit příjmová hranice 1,3násobku životního minima. Takto ale mnoho lidí ztratí nárok třeba na podporu na bydlení, ne?

To jsme teď hodně v detailu. V tento okamžik nejsem schopen povědět, že to je finální podoba. Mě ale bude vždycky zajímat, aby systém třeba v případě příspěvku na bydlení dokázal detailně odlišovat nákladovost bydlení i podle toho, kde konkrétně dům nebo byt žadatele je. Dneska to umíme rozeznat jenom podle velikosti města. Já budu chtít pohled na jednotlivé části, ulice nebo místní část.

Zároveň ale budu také víc rozlišovat to, jestli příjemce dávky v čase mohl se svým bydlením něco dělat. To znamená, když třeba má rodinný dům, tak jestli ho mohl zateplit.

Podpora se tudíž bude měnit v čase. Když někdo spadne do problému, pomůžeme mu a na nějakou dobu dostane plnou podporu. Ale zároveň mu řekneme, že může snížit třeba energetickou náročnost svého domu, ukážeme mu možnosti podpory. Když to neudělá, tak je na zvážení, jestli ta podpora má být trvale stejně vysoká. Potřebujeme lidi motivovat, aby začali aktivně se svou situací něco dělat.

Majetkové testy v současnosti třeba u přídavků na děti nejsou. Je to jednoduchá dávka podle příjmů. Jak to má vypadat?

Už za pár měsíců budeme velmi podrobně schopni prozkoumat příjmovou situaci domácnosti žádající o dávky. A to díky tomu, že budeme mít přehled o měsíčních příjmech od žadatelova zaměstnavatele.

Také u dávek připravujeme digitalizaci dat z katastru nemovitostí. Takže to, co nám dnes trvá delší dobu, budeme nově schopni vyhodnotit v řádu jednoho nebo dvou dnů. Budeme pak schopni rychle žadatelům odpovědět, jestli mají na dávku nárok.

Dám konkrétní příklad. Dnes může klient přijít na Úřad práce a říct: Toto je účet na mé jméno, já na něm nemám ani korunu. Přitom pracuje na dohodu a úřad neví o tom, že má příjem, protože ho nepřizná. Díky změnám, které plánujeme v legislativě i v propojenosti dat, budeme vědět, že na tu dohodu dělá, v jaké výši má příjem, kolik má on nebo člen jeho domácnosti účtů a jaké tam má prostředky.

Takže uvidíte, kolik mají žadatelé na účtu? Nenarazí to na bankovní tajemství?

Ne, budeme schopni vidět, jestli má jenom jeden účet, nebo jich má vícero a ty ostatní nám zamlčuje. To se dnes používá u žádostí o dávky v hmotné nouzi, kdy klient dokládá výpis z účtu.

Chceme eliminovat zneužívání dávek. To, že nám dneska někdy lidé zatajují část příjmu

Nebudu se nikomu z nějaké zlovůle hrabat v soukromí. Ale když člověk přijde a požádá o dávku v nějakém významném rozsahu, budeme se moci férově podívat, jestli opravdu pomoc potřebuje, a potvrdit si, že nepřichází někdo, kdo systém zneužívá. Systém by měl nově umožňovat více indivi­duálně posuzovat situaci daného klienta.

V poslední době byly velké problémy s přiznáváním sociálních dávek na Úřadu práce a se zpožďováním vyřizování žádostí o důchody na České správě sociálního zabezpečení. Jak je to teď?

Situace na úřadech práce se zásadně změnila. Třeba příspěvek na bydlení vyplácíme v termínech, které nám dává zákon. U většiny krajů jsme v rozmezí mezi 15 a 21 dny. V Praze jsme na hranici kolem 30 dnů. A to v 98 procentech případů jen proto, že jsme daného klienta vyzvali, aby nám něco doručil, a on nám zatím požadovanou písemnost nebo informaci nedodal.

U důchodů se situace za poslední dva měsíce také výrazně posunula. Aktuálně máme za zákonnou lhůtou 90 dnů zhruba 4000 žádostí.

Podle průzkumu Medianu by KDU-ČSL ve sněmovních volbách propadla. Hlas by jí dala jen dvě procenta voličů. Neděsí vás to jako předsedu strany?

Rozhodně to nepodceňuji, ale ani nepřeceňuji, protože nejlepší a jediný průzkum jsou skutečné volby. Ty sněmovní jsou za dva a čtvrt roku.

Dlouhodobě ale říkám kolegům, poslancům, senátorům i dovnitř KDU-ČSL, že nás letos čeká těžký rok. A to v souvislosti s ozdravným balíčkem, s úsporami a změnami v oblasti daní, v oblasti důchodové reformy. A že samozřejmě ten rok bude náročný i pro to, jak dokážeme komunikovat s lidmi.

Je to budíček. Musíme zlepšit komunikaci, sypou si lidovci popel na hlavu za nízké preference

Chápu, že lidé mají do určité míry strach a obavy z toho, co bude. Ale když se na to dívám optikou kroků, které jsme jako vláda udělali, a toho, jakou máme zpětnou vazbu třeba z podnikatelského sektoru, nevidím to tak černě. Je tu nízká nezaměstnanost a zůstane i v příštích měsících a letech. Na nárůstu pojistného vidím, že rostou mzdy zhruba kolem devíti procent. To je dobrá zpráva. Inflace v posledních měsících brzdí.

V tomto kontextu si myslím, že v letech 2024 a 2025 se situa­ce výrazně uklidní a domácnostem se začne dařit zase poměrně dobře. Pokud samozřejmě nepřijde nějaká úplně nepřijatelná událost v podobě toho, co se stalo na Ukrajině.

Takže ten propad preferencí je vázaný na současnou situaci?

Je to spojeno se současnou situací. Obecně vidíme pokles preferencí u vládních stran celkově. Ale opakuji, že to nezlehčuji. Když se bavím s lidmi a vysvětluji jim některé kroky vlády, tak mi říkají, že chápou, že je potřeba je udělat, ale že bychom je měli lépe vysvětlovat. Z toho si odnáším poučení, že se v tomhle musím já, ale i vláda jako celek výrazně zlepšit.

Lidovecké ministerstvo životního prostředí ohlásilo dotaci Oprav dům po babičce. Začala se připravovat v době, kdy jste úřad vedl. Lidé budou moci dostat na zateplení rodinných domů i milion korun. To teď kritizuje řada politiků a expertů, že si milionáři budou chodit pro milionovou podporu. Nešlo stanovit příjmový limit?

Když se podíváme na dlouholeté podmínky Nové zelené úsporám, kam nová dotace patří, tak tam nikdy příjmový nebo majetkový test nastaven nebyl. Vždycky to bylo vázáno na nemovitost, ve které žadatel bydlí a má tam trvalý pobyt. My jsme v tomto případě řekli, že nárok na novou dotaci bude mít člověk u jedné nemovitosti, kde bude mít po dobu minimálně deseti let trvalý pobyt.

Takže ty výtky jsou liché?

Slyším kritiku, která zaznívá většinou od bývalých politiků nebo ekonomů, kteří mají velmi vysoké příjmy. Ale Novou zelenou úsporám doteď využívali převážně lidé s vyššími příjmy. My tímto krokem cílíme na ty, kteří je mají nižší a dům by si upravit nemohli. Přitom mají vysoké náklady na energie. Proto je tam systém zálohy vyplacené dopředu, možnost, že si úpravy mohou lidé dělat i svépomocí, bonus na děti.

Je to první opravdu výrazná podpora bydlení pro mladé rodiny, kterou stát touto formou udělal a bere na to peníze nikoliv ze státního rozpočtu, nýbrž peníze, které dostává na dekarbonizaci z Evropské unie. Domácnosti tak ušetří za elektřinu, plyn, vytápění. A to mi přijde v pořádku.

Kritizoval to nejen třeba exministr financí Miroslav Kalousek, ale i vaši koaliční partneři. Například místopředseda STAN Jan Farský.

Jan Farský mě svou reakcí překvapil. Přijde mi, že si možná úplně do detailů nepřečetl podmínky. Mám reakce od spousty komunálních politiků i mimo řady KDU-ČSL, kteří říkají, že to strašně moc pomůže.

Vylidňují se centra obcí, vylidňuje se venkov, lidé odcházejí do velkých měst, protože na vesnici mají problém s dostupností bydlení. Případně si staví bydlení na zemědělské půdě. A tento program je pomůže motivovat, aby si stávající chátrající nemovitosti opravovali. Přijde mi to správné.